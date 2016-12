2016 produced some spectacular goals scored by Bafana Bafana‚ stars in the Premier Soccer League and by Mamelodi Sundowns on their path to becoming African Champions in the Caf Champions League.

Feast your eyes on TMG Sport’s 10 best goals of 2016:

1. Hlompo Kekana‚ Bafana Bafana. Cameroon 2 South Africa 2‚ 2017 Africa Cup of Nations qualifier‚ Limbe‚ March 26.

2. Oscarine Masuluke‚ Baroka FC. Baroka FC 1 Orlando Pirates 1‚ 2016-17 Premier Soccer League‚ Peter Mokaba Stadium‚ November 30.

3. Percy Tau‚ Mamelodi Sundowns. Sundowns 1 Jeonduk Hyundai Motors 4‚ Fifa Club World Cup fifth-place playoff‚ Osaka City Football Stadium‚ December 14.

4. Tebogo Langerman‚ Mamelodi Sundowns 3 Zamalek 0‚ Caf Champions League final first leg‚ Lucas Moripe Stadium‚ October 15.

5. Khama Billiat v Setif

6. Mpho Makola‚ Orlando Pirates. Mamelodi Sundowns 2 Pirates 1‚ 2015-16 PSL‚ Orlando Stadium‚ February 10

7. Asavela Mbekile v SuperSport

8. Thabo Mnyamane‚ SuperSport United. SuperSport 2 Bidvest Wits 0‚ 2016-17 PSL‚ Mbombela Stadium‚ November 29.

9. Marc van Heerden‚ Chippa United. Baroka FC 1 Chippa United 4‚ 2016-17 PSL‚ Peter Mokaba Stadium‚ September 28.

10. Tendai Ndoro‚ Orlando Pirates. Pirates 3 Lamontville Golden Arrows 0‚ 2016-17 PSL‚ Orlando Stadium‚ August.