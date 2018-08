MCITEKA TAMSAMQA

Late of 520 Mbombostreet, Mlungisi, Queenstown

Born: 16.05.1989

Died: 01.08.2018

Funeral: 11.08.2018

Service will take place at Indoor Sport Center

Time: 10:00 Thence to Lukhanji Cemetery for Interment at 12:30

Phumla ngoxolo Nozulu, Mpafane

SKYFORCE

Funeral Services

Queenstown

073 501 9157