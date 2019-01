ACADEMY OF TRAINING And Development

offers Matric rewrite (old+new caps) curriculum

NCV office administration (Level 2-4)

office Administration (ICB)

National certificate: Road traffic MGT NQF level 4.

National certificate: Information Technology.

Distance learning available in certain courses.

Call 043 742 4439 /

043 7222933 /

043 642 1242 /

079 460 3796

sasseta accreditation no: 11999 69 1947

Umalusi accrediatation no: 15 FET 02 00021 (EL)/ 15 FET 00022.