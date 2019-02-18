WAGE ADMINISTRATOR / DATA CAPTURER
WAGE ADMINISTRATOR /
DATA CAPTURER
Large corporate
company requires the
services of a Wage
Administrator / Data
Capturer to manage five
separate payroll registers
for 2300 employees.
REQUIREMENTS
- PROVEN WORK EXPERIENCE IN A PAYROLL ENVIRONMENT (5YRS)
- ABILITY TO WORK UNDER PRESSURE
- KNOWLEDGE OF EXCEL (SPREADSHEETS)
- PAYROLL SOFTWARE PREFERABLY ACCSYS
- ORGANIZATIONAL AND TIME MANAGEMENT SKILLS
- EXCELLENT COMMUNICATION AND PROBLEM SOLVING SKILLS
- NUMERICAL SKILLS AND ABILITY TO PAY ATTENTION TO DETAIL
- BE A TEAM PLAYER