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WAGE ADMINISTRATOR / DATA CAPTURER

18 February 2019
Classified
RED ALERT WAGE ADMINISTRATOR / DATA CAPTURER 19 February 2019 Classified

WAGE ADMINISTRATOR /
DATA CAPTURER

 Large corporate
company requires the
services of a Wage
Administrator / Data
Capturer to manage five
separate payroll registers
for 2300 employees.

 REQUIREMENTS

  • PROVEN WORK EXPERIENCE IN A PAYROLL ENVIRONMENT (5YRS)
  • ABILITY TO WORK UNDER PRESSURE
  • KNOWLEDGE OF EXCEL (SPREADSHEETS)
  • PAYROLL SOFTWARE PREFERABLY ACCSYS
  • ORGANIZATIONAL AND TIME MANAGEMENT SKILLS
  • EXCELLENT COMMUNICATION AND PROBLEM SOLVING SKILLS
  • NUMERICAL SKILLS AND ABILITY TO PAY ATTENTION TO DETAIL
  • BE A TEAM PLAYER

Please send a short CV
with references as well
as a copy of your ID to
0866818886
before Friday,
22 February 2019.

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