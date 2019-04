JADA Nomntu Tandeka

Late of Ku-Tabata,

Lesseyton, Komani

District

Born: 06.04.1943

Died: 08.04.2019

Funeral:Thursday

18.04.2019

Starting at home

at 9am(Ethiopian Episcopal Church)

Thence to the

Lesseyton Cemetery

for the Interment

at 12:30

PHUMLA

NGOXOLO JOLA

Russell and Son Funeral Directors.

Tel. 045 839 4012