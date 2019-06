NTOMBELA

Cecil Zithulele

“Keke”

Late of 2363 Hoyana

Avenue, Zone D,

Ezibeleni, Komani

Born: 13.12.1939

Died: 01.06.2019

Funeral: Saturday

15.06.2019

Starting at home

then to the Assembly

of God, Ezibeleni

for a service at 09:30

The cortege will

proceed to the

Komani Town

Cemetery for the

Interment at 1pm

PHUMLA

NGOXOLO TSHEZI

NKUMBA JALAMBA

Russell and Son Funeral Directors.

Tel. 045 839 4012