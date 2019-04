Who pays what for data around the world

The dollar price of 1Gb of mobile data listed by country from lowest to highest.

India $0.26 Kyrgyzstan $0.27 Kazakhstan $0.49 Ukraine $0.51 Rwanda $0.56 Sudan $0.68 Sri Lanka $0.78 Mongolia $0.82 Myanmar $0.87 Congo (Dem Rep of) $0.88 Israel $0.90 Russian Federation $0.91 Bangladesh $0.99 Finland $1.16 Malaysia $1.18 Monaco $1.21 Indonesia $1.21 Bhutan $1.25 Iran $1.28 Vietnam $1.31 Poland $1.32 Denmark $1.36 Cambodia $1.49 Egypt $1.49 Ghana $1.56 Afghanistan $1.60 Armenia $1.65 Morocco $1.66 Western Sahara $1.66 Cameroon $1.71 Italy $1.73 Jordan $1.79 Pakistan $1.85 Chile $1.87 Dominican Republic $1.88 Austria $1.88 Romania $1.89 Guinea $1.94 Burundi $2.00 Kuwait $2.01 Lithuania $2.06 Palestine, State of $2.06 Slovenia $2.21 Nigeria $2.22 Nepal $2.25 Zambia $2.25 Turkey $2.25 Belarus $2.36 Lesotho $2.43 Australia $2.47 Peru $2.48 Réunion $2.51 Azerbaijan $2.69 Kenya $2.73 Thailand $2.78 Uruguay $2.80 Moldova $2.82 Bahrain $2.83 Tunisia $2.87 Ethiopia $2.91 Niger $2.92 France $2.99 Guernsey $3.05 Argentina $3.05 Åland Islands $3.10 Mauritania $3.12 Philippines $3.16 Albania $3.22 Uzbekistan $3.27 Senegal $3.28 Georgia $3.33 Madagascar $3.39 Lao People's Dem Rep $3.42 Brazil $3.50 Fiji $3.57 Bosnia, Herzegovina $3.58 Malawi $3.59 Macedonia $3.62 79. Sweden $3.66 80. Estonia $3.67 81. Singapore $3.67 82. Mauritius $3.71 83. Liberia $3.75 84. Iceland $3.78 85. Spain $3.79 86. Jersey $3.82 87. Ireland $3.95 88. Hong Kong $4.00 89. Côte d'Ivoire $4.10 90. Syria $4.14 91. Cape Verde $4.25 92. Montenegro $4.26 93. Luxembourg $4.39 94. Timor-Leste $4.48 95. Guatemala $4.53 96. El Salvador $4.55 97. Belize $4.57 98. Qatar $4.62 99. Jamaica $4.64 100. Burkina Faso $4.69 101. Uganda $4.69 102. Serbia $4.83 103. Tajikistan $4.84 104. Macau $4.84 105. Libya $4.87 106. Croatia $4.89 107. Czech Republic $4.91 108. Sint Maarten $4.92 109. Vanuatu $4.94 110. Guinea-Bissau $4.96 111. American Samoa $4.97 112. Honduras $5.02 113. Costa Rica $5.04 114. Algeria $5.15 115. Brunei Darussalam $5.25 116. Maldives $5.27 117. Colombia $5.28 118. Gambia $5.33 119. São Tomé and Príncipe $5.33 120. Panama $5.56 121. Slovakia $5.56 122. Saudi Arabia $5.62 123. Congo $5.63 124. Sierra Leone $5.79 125. Gabon $5.84 126. Tanzania $5.93 127. N Mariana Islands $5.99 128. Central African Rep $6.03 129. Nicaragua $6.04 130. Guadeloupe $6.06 131. Suriname $6.08 132. Paraguay $6.18 133. Somalia $6.19 134. Isle of Man $6.42 135. Hungary $6.56 136. United Kingdom $6.66 137. San Marino $6.86 138. Bahamas $6.89 139. Ecuador $6.93 140. Germany $6.96 141. Latvia $7.12 142. Bulgaria $7.15 143. South Africa $7.19 144. Barbados $7.21 145. Guyana $7.24 146. Mexico $7.38 147. Saint Barthélemy $7.40 148. Faroe Islands $7.77 149. Haiti $7.91 150. Angola $7.95 151. The Netherlands $7.99 152. Iraq $8.00 153. Palau $8.34 154. Japan $8.34 155. Solomon Islands $8.37 156. Martinique $8.46 157. Bolivia $8.51 158. Niue $9.20 159. Lebanon $9.21 160. Mali $9.22 161. Taiwan $9.49 162. Caribbean Netherlands $9.57 163. Saint Lucia $9.78 164. New Zealand $9.79 165. China $9.89 166. Mayotte $10.18 167. United Arab Emirates $10.23 168. Svalbard, Jan Mayen $10.26 169. Saint-Martin (France) $10.40 170. Namibia $11.02 171. Kiribati $11.05 172. Puerto Rico $11.12 173. Oman $11.28 174. Papua New Guinea $11.51 175. Grenada $11.56 176. Antigua and Barbuda $11.71 177. Togo $11.76 178. St Vincent, Grenadines $12.00 179. Canada $12.02 180. Swaziland $12.14 181. Belgium $12.30 182. United States $12.37 183. Curaçao $12.42 184. Comoros $12.57 185. Cuba $12.58 186. Aruba $12.70 187. Andorra $12.71 188. Gibraltar $12.82 189. Micronesia $12.87 190. Guam $12.97 191. Virgin Islands (U.S.) $13.10 192. Norway $13.21 193. French Guiana $13.41 194. Liechtenstein $13.95 195. Portugal $13.98 196. Botswana $14.12 197. Dominica $14.60 198. Montserrat $14.61 199. Anguilla $14.90 200. Saint Kitts and Nevis $15.05 201. South Korea $15.12 202. Yemen $15.73 203. Mozambique $15.82 204. Greenland $16.79 205. New Caledonia $16.91 206. Trinidad and Tobago $17.10 207. Cook Islands $18.12 208. Virgin Islands (British) $18.55 209. Malta $18.79 210. Seychelles $19.55 211. Turkmenistan $19.81 212. Switzerland $20.22 213. Cyprus $20.25 214. Benin $20.99 215. French Polynesia $21.64 216. Turks, Caicos Islands $23.09 217. Chad $23.33 218. Tonga $25.52 219. Cayman Islands $26.79 220. Wallis and Fortuna $26.86 221. Nauru $28.13 222. Tokelau $29.96 223. Samoa $30.09 224. Greece $32.71 225. Bermuda $37.74 226. Djibouti $37.92 227. Falkland Islands $47.39 228. Saint Helena $55.47 229. Equatorial Guinea $65.83 2 Zimbabwe $75.20